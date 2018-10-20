Polis, ATM dolandırıcılarına karşı alınacak önlemleri anlattı

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, ATM dolandırıcılarının kullandığı yöntemler ve kullandıkları aparatlar hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Kart yerleştirilen aparatların dolandırıcılar tarafından yapıştırıldığında yerinden oynadığını belirten memur, vatandaşların dikkat etmesi gereken birçok noktayı anlattı.Dolandırıcıların kullandığı aparatların benzerini kullanarak, dolandırıcılık yöntemlerini anlatan polis memuru, “Vatandaşlarımızın en çok mağdur olduğu konulardan birisi banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, şüpheliler genelde kart kopyalama ve kamera aparatlarını ATM cihazlarına koyarak gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve kendilerine alması gereken bazı önlemler var. Elimde gördüğünüz bir kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneğidir. Şüpheli şahıslar ATM'lerdekine benzer bir kart kopyalama düzeneği ve kamera düzeneği imal edip yerleştiriyorlar. Buradaki amaç kart kopyalama düzeneğinde kartın geçişi esnasında kartın bilgilerini manyetik alandan okuyarak elde etmek, kamera düzeneği ile vatandaşların şifresini tespit etmek. Böylelikle kart bilgileri ve şifrelerini elde etmiş oluyorlar. Böylelikle banka hesaplarından bilgileri dışında harcama yapabiliyorlar” dedi.'KENDİMİZE BİR ATM BELİRLEMELİYİZ'ATM kullanıcılarının kendilerine bir ATM belirlemesi ve bütün işlemlerini bu ATM’den yapması gerektiğini vurgulayan polis memuru, “Bununla ilgili vatandaşlarımızın alması gereken bazı tedbirler var. En önemli hususlardan birisi günlük hayatta olağanüstü bir durum yoksa nasıl ki kendimize bir mahalle bakkalı belirleyip sürekli alışverişimizi oradan yapıyorsak, nasıl ki bir fırını belirleyip ekmeğinizi oradan alıyorsak, aynı ATM’den çekim işlemi yaparsak o ATM’nin fiziki yapısı gözümüzde canlanır ve o ATM’de fiziki bir farklılık hissettiğimizde buna hemen bir tepki verebiliriz. O yüzden olağan durumlarda kendinize bir ATM belirleyin sürekli aynı ATM’den işlem yaparsanız daha dikkatli olacağınızı göreceksiniz” ifadelerini kullandı.'ŞİFRENİZİN GÖRÜLMEYECEĞİ ŞEKİLDE ELİNİZİ KAPATIN'Polis memuru, ATM’ye kamera sistemi yerleştirilmesi durumunda şifrenin okunduğunu belirterek “Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ATM’de işlem yapıldığı esnada şifrenizi kimsenin görmeyeceği şekilde bir elinizle şifrenizi girerken, diğer elinizle de şifreyi girdiğiniz tuşların görünmemesini sağlamak. Böyle yaptığınızda kart bilgileriniz elde edilse dahi şifreniz bilinmediği için yine kartınızdan harcama yapılmayacaktır. Kart kopyalama cihazını ve kamera düzeneğini genellikle yapıştırıcı maddeler ve çift taraflı bantlarla ATM üzerine yerleştirmekteler. Bu düzeneği genellikle çift taraflı bant ya da yapıştırıcı ile yapıştırdıkları için de elimizle yokladığımızda mutlaka bir oynama payı oluyor. Bununla apart koyulup, koyulmadığına dair bir fikir elde etmiş olursunuz” dedi.'KARTIN TAKILDIĞI BÖLÜMÜ ELİNİZLE YOKLAYIN”Polis memuru son olarak kartın takıldığı bölümün el yordamı ile kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek “Ayrıca ATM’ye kartınızı takmadan önce mutlaka ATM’ye kartın takılmasını sağlayan bölümü elinizle yoklarsanız sonradan eklenip eklenmemiş bir şey olduğunu anlayabilir ve tedbisinizi alabilirsiniz. Onun haricinde ATM’lerde para yatırıp, çekerken paranın takılıp takılmamasıdır. Bu tamamen sizinle alakalı bir durum ve kullandığınız paranın kırışık olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Parayı çekerken de takılıp, takılmadığına bakarak çekebilirsiniz” şeklinde konuştu.Yöntemler hakkında bilgi alan Muhsin Deveci isimli vatandaş ise bilgilerin çok yararlı olduğunu ifade ederek “İnternet ile ilgili olarak bizim de bilgilerimiz var ancak gençler bu konuda daha uzmanlar. Ben orta yaş grubuna girdiğimden dikkat etmeye çalışıyorum fakat yaşı daha ilerlemiş vatandaşlarımız bu konudan bilgili değiller. Ben de memur beyin uygulamalı gösterdiği konuları izledim. Hırsızlık nereden olabilir, nasıl olabilir, bunlara baktım. Sonuç olarak bunlar faydalı bilgiler, herkesin dikkatli olmasını diliyorum" dedi.FOTOĞRAFLI