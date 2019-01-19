Polis aracına çarpıp kaçan sürücü, kovalamacayla yakalandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta polis aracına çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 52 AF 126 plakalı minibüsün sürücüsü A.T. geri geri giderken sivil polis aracına çarptı. Paniğe kapılan minibüs sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre şehir içerisinde minibüs sürücüsü ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası minibüs, Demircilerardı Mahallesi üzerindeki Kepçeli kavşağında durduruldu. Araçtan indirilerek yere yatırılıp kelepçe takılan sürücü A.T. ile minibüste bulunan S.U. isimli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekiplerin içinde arama yaptığı minibüs daha sonra bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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