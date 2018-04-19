Polatlı darbe girişimi davasında 264 sanığa hapis cezası

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Polatlı 58'inci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik, 328 sanık hakkında açılan davada, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi. 62 er, bir sivil memur ve 1 albay için ise beraat kararı çıktı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonunda görülen davaya, sanıklar ve taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Son sözleri sorular sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını istedi. Sonra sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü ile eski 58'inci Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün'ün de bulunduğu sanıklar Selçuk Serhat Pesek, Alper Doğan, Ali Dilcioğlu, Yunus Çiçek, İsmail Kanal, Yasin Malkoç, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Mustafa Kemal Biber, Aydın Babaoğlan, Melih Yasin Yüksel, Naci Kozan, Yusuf Aydoğan, Cafer Öncel, İbrahim Bektaş, Uğur Tümürlek, Önder Tanrıkulu, Mesut Yurtseven, Hakan Kıvrak, Veyis Murat Tabak, Mehmet Erol, Alican Demir, Güngör Gazi Karslı, Abdulkerim Ceyhan ve Oğuz Serdar Özgür'e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

20 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Mahkeme, sanıklar İsmail Dumlupınar, Kadir Özcan, Mustafa Torun, Necmettin Çınar, Uğur Ünal, Özge Pasin, Hakan Merdan, Emrah Aslanbaş, Enes Demir, Cüneyt Çoban, Serdar Yavuz, Ömer Gemici, Mehmet Özsoy, Alper Erkaya, Aytekin Kara, Şaban Demiraslan, Saltuk Buğrahan Kale, Erkan Kundakçı, Samet Yıldırım ve Serhat Bozoklu'ya da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan' önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu sanıklar yönünde takdir indirimi uygulayan heyet cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

DİĞER SANIKLARA YARDIM ETMEKTEN CEZA

Mahkeme 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek' suçundan 7 sanığa 20 yıl, 3 sanığa 19 yıl, 2 sanığa 17 yıl, 3 sanığa 16 yıl, 8 sanığa 15 yıl, 4 sanığa 14 yıl 2 ay, 40 sanığa 13 yıl 4 ay, 150 sanığa ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 62 er, 1 sivil memur ve 1 albayın ise beraatına hükmetti. Yargılama sırasında hayatını kaybeden bir sanığın dosyasının düşmesine, bir sanığında dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan ve ceza alan bazı sanıklar hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına kakar verdi.

SANIK AVUKATLARINDAN KARARA TEPKİ

Kararın açıklanmasının ardından sanık avukatlarından bir kişi, mahkeme heyetine, "Hukuka, adalete ve kendinize yazık ettiniz" diye bağırdı. Sanıkların çoğu da kararı alkışlarla protesto etti.

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