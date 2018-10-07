Plastik kasa fabrikasında yangın

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.

Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde deposu ve üretim tesisi bulunan bir plastik kasa fabrikasında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. .Alevler kısa sürede fabrikanın depo kısmına ilerledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin itfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi.

Yangın büyümeden söndürülürken, depo kısmında büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.



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