Plastik bidon içinde bebek cesedi bulundu

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde plastik bidon içinde araziye atılmış bebek cesedi bulundu. Göbeğindeki klipsten hastanede doğduğu belirlenen ve en az 3 ay önce öldüğü sanılan bebeğin cinsiyeti, cesedin çürümüş olması nedeniyle belirlenemedi. Bebeğin ölüm nedeni ise otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, bebeğin annesi ile cesedini araziye atanları belirlemek için çalışma başlattı.

Bugün saat 11.00 sıralarında Yakayurt Mahallesi yakınındaki arıtma tesisi yanında bulunan tarla kenarında sürü otlatan çobanlar, bir plastik bidon içinde bebek cesedi olduğunu farketti. Durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Sarayköy İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi de bebeğin cesedinin bulunduğu yerde delil araması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Prematüre olarak dünyaya geldiği sanılan bebeğin en az 3 ay önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Göbek bağındaki klipsten hastanede doğduğu belirlenen bebeğin annesi ile araziye atanların tespiti için çalışma başlatıldı. Bebeğin cinsiyeti, çürüdüğü için belirlenemedi.



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