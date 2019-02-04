PKK'lılara ait 9 sığınaktaki yaşam malzemeleri imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cudi Dağı bölgesindeki Çağlayan ve Soğukpınar mahallelerinin kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKKlı teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandıkları belirlenen 9 sığınak ve barınma alanı tespit edildi. Sığınaklar içerisinde 1 çaydanlık, 8 ahşap palet, 2 hasır ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde olay yerinde imha edildi. Ayrıca tespit edilen sığınak ve barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.
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