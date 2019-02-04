PKK'lılara ait 9 sığınaktaki yaşam malzemeleri imha edildi

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin daha önce kullandığı belirlenen 9 sığınak ve barınma alanı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cudi Dağı bölgesindeki Çağlayan ve Soğukpınar mahallelerinin kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKKlı teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandıkları belirlenen 9 sığınak ve barınma alanı tespit edildi. Sığınaklar içerisinde 1 çaydanlık, 8 ahşap palet, 2 hasır ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde olay yerinde imha edildi. Ayrıca tespit edilen sığınak ve barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.

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