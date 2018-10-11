Petkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı (2)

PETKİM'DEN YAZILI AÇIKLAMA

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'de, bakım sırasında üzerlerine elektrik panosu devrilen 3 işçiden Nihat Abaylı (43) yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı. Olayla ilgili olarak Petkim'den yapılan yazılı açıklamada, "Enerji santralimizde yaşanan iş kazası sonucu Karya Mühendislik firmasının 3 işçisi yaralanmıştır. Yaralanan çalışanlar derhal en yakın sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmış ancak bir işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden çalışana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hastanede tedavisi sonucu 1 işçi taburcu edilmiş olup diğer işçi kritik bir durumu olmamasına rağmen tedbiren müşahade altında tutulmaktadır. Yaralanan işçiler ve ailelerine acil şifa dileklerimizi iletiyoruz.

Söz konusu iş kazası, şirketimizin planlı bakım duruşu (Turnaround) dışında yaklaşık 1 yıldır devam eden, anahtar teslim olarak ihale ettiği 'Enerji santrali elektrik dağıtım sisteminin iyileştirilmesi yatırımına ilişkin işler' kapsamında Siemens firması ile alt taşeronu Karya Mühendislik firmasının yürüttüğü işlerin yapımı sırasında meydana gelmiştir.

Siemens firması, kendi sorumluluğunda bulunan çalışma sahası ile ilgili olarak uyulması gereken iş sağlığı güvenliği ve teknik emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yaşanan iş kazası konusunda şirketimizce de gerekli incelemeler hassasiyetle yapılmaktadır" denildi.