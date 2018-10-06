Pendik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL - Pendik'te bir otomobil yolda park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobilden yola savrulan alkol şişesi dikkat çekti.

Kaza, Ankara Caddesi Harmandere mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyreden 34 HVD 02 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan D, iki şeritli yolun sol şeridinde park halinde bulunan 14 AAD 020 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Serkan D. şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilde, yanında bulunan arkadaşı Hakan Y. ise otomobilin ön camından fırlayarak TIR'ın altında sıkıştı. Neslihan A. ise kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Serkan D. ve arkadaşı Hakan Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkarırken, sağlık ekipleri Hakan Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı Serkan D. ve Neslihan A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilden yola savrulan alkol şişesi ise dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili bir görgü tanığı, "Kaza çok ani oldu. Döndük, baktık, TIR'ın altına girmişler. Biz 3 yaralı gördük, ama sanırım birisi ölmüş" dedi.



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