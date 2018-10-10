'Pembe tanker'de uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN'de polis ekipleri, tankerin şoför mahallinin arkasındaki, Pembe Panter oyuncakları bulunan pembe ile süslenmiş yataklı bölümde 5 kilo esrar ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Mersin'e gelen tankeri durdurup arama yaptı. Şoför mahallinin arkasındaki yatak bölümüne giren köpeğin tepki verdiği yeri açan polis, 5 kilo esrar ele geçirdi. Aracın yatak bölümünün pempe tonlarında olması ve çizgi film karakteri 'Pembe Panter'in oyuncaklarının bulunması dikkat çekerken, gözaltına alınan sürücü C.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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