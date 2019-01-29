Pastaneyi soyan 18 yaşındaki şüphelinin 35 suç kaydı çıktı

İZMİT'te, girdiği pastaneden yaklaşık bin TL tutarında bozuk para çaldığı öne sürülen Ş.Ö. (18), yakalandı. Ş.Ö.'nün aynı suçtan 35 kaydı bulunduğu belirtildi.Olay, 18 Ocak günü İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pastanenin çelik kapısını zorlayarak içeri giren kişi, bin TL tutarında bozuk parayı çaldı. Sabah iş yerine gelen pastane sahibi, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmalarında şüphelinin, aynı suçtan 35 kaydı olan Ş.Ö. olduğunu tespit etti. Ş.Ö.'nün Kartepe'de bulunan evinin önünde önlem alan ekipler, 2 gün sonra gelince yakalanıp, gözaltına alındı. Ş.Ö., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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