Parkta tabancayla vurulan kadın yaralı bulundu

SAMSUN'da gece meydana gelen olayda, E.K. (22) parkta karnından tabanca ile vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Genç kadın, hastaneye kaldırılırken, olayın intihar girişimi mi yoksa silahlı saldırı mı olduğu polis tarafından araştırılıyor.

Olay, gece 02.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'ndeki Anneler Parkı'nda meydana geldi. Devriye görevini yapan bekçiler bir el silah sesi duymaları üzerine olay yerine geldi. Bekçiler E.K. isimli kadını karnından tabanca ile vurulmuş halde yaralı buldu. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında hayati tehlikesi bulunan genç kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede ise yaralı kadının bulunduğu yerin 1 metre yanındaki ağaçların altında bir tabanca bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın intihar girişimi mi yoksa silahlı saldırı mı olduğunun araştırıldığı belirtildi.



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