Parkta çocukluk arkadaşını öldüren zanlı adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin E. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün, Yenicuma Camii yakınındaki parkta meydana geldi. Ömerağa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde buluşan çocukluk arkadaşları Sebahattin E. ile Birol Kırşan, parka gelerek, oturmaya başladı. Sebahattin E., burada, daha önce borç olarak verdiği 700 lirayı Kırşan'dan istedi. Kırşan'ın parayı veremeyeceğini söylemesi üzerinde ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sebahattin E., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp, çevredekilerin gözleri önünde Birol Kırşan'a 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alırken, sağlık görevlileri de ağır yaralı Kırşan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, yolda hayatını kaybetti. Sebahattin E. ise olay yerinde polisler ekiplerince gözaltına alındı. Sebahattin E.'nin, yapılan testte 3.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Sebahattin E., bugün adliyeye sevk edildi.



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