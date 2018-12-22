Park halindeyken yanan minibüsü, evine de zarar verdi

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Şenol Özekim'in ait minibüs, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yangında, Özekim'in evi zarar görürken, minibüsü ise kullanılmaz hale geldi.Yangın, saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan fabrikaya servis yapan Şenol Özekim, 16 ABC 015 plakalı minibüsünü 2 katlı evinin önüne park etti. Bir süre sonra duman kokusu alan Özekim, dışarı çıktığında minibüsünün yandığını görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Özekim'in minibüsü kullanılamaz hale gelirken, evinin dış kaplaması da zarar gördü.Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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