ADIYAMAN'da, park halindeki otomobil alev aldı, paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Şişik'e ait 23 KD 034 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Yaralananın olmadığı yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.



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