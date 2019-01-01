Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü. Hafif yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişi, otelin revirine götürüldü.
Olay saat 15.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla Mevkii'nde meydana geldi. 1 kişinin bulunduğu paramotor, karla kaplı yaylaya düştü. Hemen yardıma koşan çevredekiler, hafif yaralı kişiyi kayak tesislerinde bulunan otelin revirine götürdü. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Paramotor düştü, 1 kişi yaralandı (1)
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü. Hafif yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişi, otelin revirine götürüldü. Olay saat 15.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla...
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü. Hafif yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişi, otelin revirine götürüldü.
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