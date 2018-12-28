Pansiyonda kalan genç kız, bıçaklı saldırıya uğradı

SAMSUN'da, Yasemin K. (18), kaldığı pansiyonda kimliği bilinmeyen kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.Olay, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aydır pansiyonda kalan Yasemin K., kimliği bilinmeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Karın boşluğunda 2 bıçak yarası olduğu belirlenen Yasemin K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili, Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI