Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü (2)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın altında kalarak ölen kişinin Mehmet Çağlar (53) olduğu belirlendi. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.



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