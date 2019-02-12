Pamukkale'de sahte İngiliz Sterlini operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 5'lik, 10'luk ve 20'lik banknotlar olmak üzere hepsi sahte toplam 1324 İngiliz Sterlini ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmanın ardından ekipler, dün Pamukkale ilçesi Yukarışamlı Mahallesi'nde sahte Sterlin taşındığı belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 20 Sterlinlik 354 sahte banknot, 10 Sterlinlik 480 sahte banknot ve 5 Sterlinlik 490 sahte banknot ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, toplam 1324 sahte banknota ise el konuldu.



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