Özlem Yıldız'ın eski eşi, oğlu ailesine teslim edildikten sonra gözaltına alınmış

Berktuğ ÖNCÜ-Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da, kış turizminin merkezi Uludağ'da, oğlu Demir Serter (10) ile tatil yaparken gözaltına alınan, sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi, iş insanı Sinan Serter ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı. Serter'in, oğlunun ailesine teslim edildikten sonra gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Sinan Serter bu hassas davranıştan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti" denildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi, iş insanı Sinan Serter'in, oğlu Demir Serter ile tatil yaptığı Uludağ'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Sinan Serter'in, oğlunun ailesine teslim edildikten sonra gözaltına alındığı belirtilen yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"29 Ocak 2019 tarihinde Uludağ Oteller bölgesinde yapılan kontrollerde Sinan Serter isimli şahsın yakalama kararının olduğu tespit edildi. Sinan Serter'in bulunduğu otele intikal eden ekipler şahsın bulunamaması üzerine Otel yetkililerine Sinan Serter'in Jandarma Karakol Komutanlığına daveti iletildi. Haberi alan Sinan Serter, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına tek başına gelerek yakalama kararı olduğunu, gerekli işlemlerin yapılacağını öğrendi. Sinan Serter'in, çocuğunun da otelde olduğunu, yakınlarına teslim etmek istediğini beyan etmesi üzerine sivil Jandarma ekipleri kendisine oteline kadar eşlik etti. Çocuk ailesine teslim edildi. Sinan Serter bu hassas davranıştan dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti. Karakoldaki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi."

ÖZLEM YILDIZ ADLİYEDE AĞLAMIŞ

İş insanı Sinan Serter'in, hakkındaki geçmişe dönük icra takibi nedeniyle İl Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün Bursa Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Kalemi'ne götürüldüğü öğrenildi. Burada tutuklama kararı bildirilen Serter, Bursa Açık Cezaevi'ne gönderildi. Sinan Serter cezaevine götürülürken, adliyede bulunan eski eşi Özlem Yıldız'ın gözyaşı döktüğü öğrenildi.

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