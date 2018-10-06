TUTUKLANDI
Nizip’te 3 çocuk annesi eşi Özlem Uçar’ı tüfekle öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hasan Uçar, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan Uçar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özlem'i tartıştığı eşi öldürdü (2)
TUTUKLANDI Nizip’te 3 çocuk annesi eşi Özlem Uçar’ı tüfekle öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hasan Uçar, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan Uçar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
YORUM EKLE