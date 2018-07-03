Özgecan Aslan'ın Katilini Öldüren Mahkum İle İlgili Son Dakika

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in öldürülmesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı evine gitmek üzere bindiği minibüste tecavüze yeltenip hunharca katleden minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken’in tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinde tabancayla öldürülmesi, suç ortağı babası Necmittin Altındöken’in de yaralanmasıyla ilgili soruşturma ve inceleme, bakanlık müfettişleri ve savcılıkça sürdürülüyor. Özgecan’ın katilinin cenazesi ise defnedilemeyince şu an için ortada kaldı.

1 NUMARALI ŞÜPHELİ 'SUÇ MAKİNESİ'

50 yıla hükümlü ve 10 yıldır Adana Cezaevi’nde bulunan ’suç makinası’ olarak tanınan Gültekin Alan cinayetin şüphelisi. A.G. adlı bir mahkumun da tabancanın sağlanmasıyla ilgisi bulunduğu ileri sürülüyor. Sorgulanan şüphelilerin tabancayı tuvalette buldukları iddiasını inandırıcı bulmayan soruşturma ekibi, mahkumların yanısıra cezaevi görevlilerinin tümünün de sabaha kadar ifadesini aldı, dışarı çıkmalarına izin verilmedi

KOĞUŞLARINDA 13 SANİYEDE VURULDULAR

Baba ve oğulun cezaevinde vurulması ile ilgili ayrıntılar, ifadelerin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesi ile tek tek ortaya çıkmaya başladı.14 ay önce İzmir’den Adana’ya nakledilen ve ’profesyonel tetikçi’ olarak bilinen Gültekin Alan’ın havalandırmaya çıkarken tuvalete gidip, olayda kullandığı tabancayı aldığı, kapıdaki bir infaz koruma memurunun başına tabanca dayayarak, baba ile oğluna evrak imzalatacağını söyleyip ölüm tehdidiyle koğuşlarının kapısını açtırdığı, ardından ikisine de kurşun yağdırdığı belirlendi. Alan’ın, infaz koruma mumurunu rehin alıp, kapıyı açtırdıktan sonra Ahmet Suphi ile babası Necmittin Altındöken’i vurmasının 13 saniye sürdüğü belirlendi.

AZMETTİREN VAR MI?

Katil zanlısı Gültekin Alan’ın cinayetten sonra bir süre direnip vakit geçirdiği, sonra da silahı infaz koruma memurlarına verip teslim olduğu anlaşılırken, tabancanın cezaevine nasıl ve kim tarafından sokulduğuna ilişkin kesin bir bilgiye henüz ulaşılamadı.Gültekin Alan’ın cinayeti kendi inisiyatifiyle mi işlediği, bir başka kişi tarafından azmettirilmiş olabilme ihtimali de değerlendiriliyor. Bu nedenle, cezaevi personelinin zaman zaman 2’nci kez ifadelerine başvuruluyor.

GARDİYANI DA REHİN ALMIŞ

Gültekin Alan'ın, olaya müdahale eden infaz koruma memurunu 2.5 saat rehin aldığı, ağır yaralanan baba ile oğlunun hastaneye sevkinin ise saldırganın tehditleri nedeniyle geciktiği ileri sürüldü. Ahmet Suphi Altındöken’in zamanında hastaneye sevkinin yapılması halinde kurtulabileceği, ancak aşırı kan kaybettiği de konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

CEZAEVLERİNİ DOLAŞMIŞ

Tokat’ta merkeze bağlı Emirseyit Beldesi’nden olan ve 11 yıldır çeşitli cezaevlerinde yatan Gültekin Alan’ın cinayet, sahte para, suç örgütü kurma gibi çeşitli suçlardan dolayı toplamda 50 yıl hapis cezası bulunuyor. 3 kız babası olduğu öğrenilen şüphelinin daha önce sırasıyla Zile, Tokat, İzmir ve son olarak ise Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Tokat’ta gazino işletmeciliği yapan babası Necmi Alan’ın ise önce hesap yüzünden tartıştığı bir müşteriyi öldürmek suçundan 2 yıldır Tokat Çamlıbel Cezaevi’nde olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 14:04