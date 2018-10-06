Oynarken ırmağa düşen minik Cihan öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT,()-TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde, ırmak kenarında oynarken suya düşen Cihan Aydın (3) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sulusaray ilçesinde meydana geldi. İsrafil-Merve Aydın çiftinin tek çocukları olan Cihan Aydın’ı babası şeker pancarı tarlası sulamasına giderken yanında götürdü. Baba İsrafil Aydın, Çekerek Irmağı kenarındaki tarlayı sularken, küçük Cihan ise traktörün yanında oynamaya başladı. Bir süre sonra ırmak kenarına giden Cihan suya düştü. Durumu fark etmeyen babası, küçük çocuğu bıraktığı yerde bulamayınca telaşla durumu yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ırmak kenarında arama yaptı. Çocuğun cesedi olay yerinin yaklaşık 600 metre ilerisinde su içinde bulundu. Ceset, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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