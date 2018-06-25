Oy Kullanmaya Gidince Yakalandı

KAYSERİ, () - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi, dün cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanmak üzere gittikleri okullarda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, TEM Şubesi'nde sorgulandığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 11:19