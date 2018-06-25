KAYSERİ, () - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi, dün cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanmak üzere gittikleri okullarda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, TEM Şubesi'nde sorgulandığı öğrenildi.
Oy Kullanmaya Gidince Yakalandı
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.
KAYSERİ, () - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.
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