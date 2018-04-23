TUTUKLANDI
Konya'daki Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun açık otoparkında, kardeşi Sevgi A. (23) ile baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaraladığı, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Fevzi Arslan (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Otoparktaki cinayetin şüphelisi, kadınları yanlışlıkla vurmuş (2)
TUTUKLANDI Konya'daki Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun açık otoparkında, kardeşi Sevgi A. (23) ile baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaraladığı, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldürdüğü gerekçesiyle...
TUTUKLANDI
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