Otomobille motosiklet çarpıştı; yaralı sürücülerden motosikletlinin durumu kritik

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Motosikletli Hüseyin Sancar'ın (50) hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde, kırsal Çeltikçi Mahallesi yolunda meydana geldi. Cemil Z. yönetimindeki 16 ABS 571 plakalı otomobil, Hüseyin Sancar'ın kullandığı 16 KCR 82 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin Sancar ile otomobil sürücüsü Cemil Z. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Sancar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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