Otomobille kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışıp şarampole yuvarlandığı kazada 3'ü yabancı uyruklu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kemer'e bağlı Tekirova ve Ulupınar mahalleleri arasındaki D- 400 karayolunun 33'üncü kilometresi Köpeksoludan mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kemer'den Kumluca yönüne giden Orhan Kaplan yönetimindeki 77 EP 730 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Şevket Yavuz'un kullandığı 07 YH 551 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan iki araç da yaklaşık 5 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü Orhan Kaplan, aynı araçta Kazak uyruklu 2 ve Bulgar uyruklu 1 yolcuyla kamyonet sürücüsü Şevket Yavuz, aynı araçtaki eşi Duygu Yavuz ile çocukları Derin ve Zekeriya Yavuz yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kemer'deki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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