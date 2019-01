Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yeniden gözaltına alındı

BURSA'da yaya geçidinden geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 4 çocuk babası Salih Akyüz'ün (63) yaşamını yitirmesi üzerine, kazanın ardından mahkemece serbest bırakılan sürücü Mehmet C., polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet C., mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli yolu üzerinde 30 Aralık'ta meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Salih Akyüz'e hızla gelen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Salih Akyüz'e otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, Akyüz'e çarptığı belirlenen otomobilin sürücüsü Mehmet C.'yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 çocuk babası Salih Akyüz, 27 Ocak Pazar günü yaşam mücadelesini kaybetti. Akyüz, Sırameşeler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Salih Akyüz'ün ölümü üzerine otomobil sürücüsü Mehmet C. hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. Beşevler Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet C. 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet C., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×