Otomobilin çarptığı yaya öldü

BURSA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rauf Öztürk (59), yaşamını yitirdi.Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Tofaş Fabrikası kavşağında meydana geldi. İşe gitmek için yola çıkan, bir şehirlerarası otobüs firmasında çalışan Yavuz Y. (50) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rauf Öztürk'e çarptı. Kazada, Rauf Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.Rauf Öztürk'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, sürücü Yavuz Y. polis tarafından gözaltına alındı.

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