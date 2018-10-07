Otomobilin çarptığı Norveçli, 51 gün sonra hastanede öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bisikletle giderken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Norveçli Thomas Johansen (69), tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra yaşamını yitirdi.
Mahmutlar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta bisikletiyle seyir halindeyken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Norveçli Thomas Johansen, sağlık görevlilerince ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Johansen, dün gece, 51 gün sonra yaşamını yitirdi. Thomas Johansen'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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