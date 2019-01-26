Otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mürsel Cenik’e (57) hastanede tedaviye alındı.Kaza, akşam saatlerinde Gemlik-Orhangazi yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mürsel Cenik'e, 16 ACA 354 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Cenik, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cenik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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