Otomobilin çarptığı kadın öldü

KIRIKKALE Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Şahin (69), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Erol S. yönetimindeki 06 HVB plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Şahin'e çarptı. Şahin ağır yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Erol S. gözaltına alındı.
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