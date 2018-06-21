Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Engin Sönmez (55), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Samsun- Ordu yolunun Dolunay kavşağında meydana geldi. Necmettin K. yönetimindeki 52 KE 687 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Engin Sönmez'e çarptı. Ağır yaralanan Sönmez, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı. Sürücü Necmettin K., gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Otomobilin çarptığı kadın öldü
Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Engin Sönmez (55), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde, Samsun- Ordu yolunun Dolunay kavşağında meydana geldi. Necmettin...
Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Engin Sönmez (55), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.