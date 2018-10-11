Otomobilin çarptığı Halil, 3 ay sonra öldü

GAZİANTEP, ()- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Halil Yaruk (4), 3 aydır tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 19 Temmuz'da Akçakale'nin Dalce Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Yaruk'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, ambulansla ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. Daha sonra ailenin isteğiyle Gaziantep'teki özel hastaneye sevk edilen Yaruk, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaruk'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Toprağa verilmek üzere Akçakale'ye götürülen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



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