Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mazlum Yalçın (11) çarptı.
Kaza, öğle Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Mazlum Yalçın'a, Güzide Karoğlu yönetimindeki 34 TM 6811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Yalçın yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralı çocuğu ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI