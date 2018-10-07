Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

BURSA'da virajlı yolda kontrolünü kaybederek önündeki otomile çarpan motosiklet sürücüsü Turgut Arabacı (35) hayatını kaybetti.Kaza, Çevre Yolu Bursa çıkış kavşağında meydana geldi. Turgut Arabacı, kullandığı 16 LF 735 plakalı motosikletiyle aşırı hız nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybederek önünde giden Ömer Müftüoğlu idaresindeki 16 JNP 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan Arabacı ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgut Arabacı burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazanın ardından Ömer Müftüoğlu gözaltına alınırken, 2 çocuk babası Turgut arabacının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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