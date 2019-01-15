Otomobildeki uyuşturucuyu 'Dark' buldu (2)

TUTUKLANDILAR Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. H.K. ve Y.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.