Otomobilde esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), ()- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde otomobilde 500 gram esrarla yakalanan 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Derince ilçesi Yörükler mevkiinde dün öğle saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobili fark etti. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, 100'er gram halinde paketlenmiş, toplam 500 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 sentetik hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan R.B. ve N.Ç. ile kız arkadaşları S.Ç. ve B.N. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında E.D. de yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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