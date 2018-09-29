Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı (2)

3'Ü DE TUTUKLANDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde, karayolunda durdurulan bir otomobilde ele geçirilen 232,50 gram eroinle ilgili gözaltına alınan E.D., D.T. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), () FOTOĞRAFLI

Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı (2)

3'Ü DE TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, karayolunda durdurulan bir otomobilde ele geçirilen 232,50 gram eroinle ilgili gözaltına alınan E.D., D.T. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), ()

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE
Gönder