Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı (2)

3'Ü DE TUTUKLANDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde, karayolunda durdurulan bir otomobilde ele geçirilen 232,50 gram eroinle ilgili gözaltına alınan E.D., D.T. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), () FOTOĞRAFLI