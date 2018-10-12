Otomobil TIR'a çarptı: Ak Partili mahalle sorumlusu hayatını kaybetti

GİRESUN'un Görele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde seyreden TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz Mumcu yaralanırken, eşi Ak Parti Trabzon mahalle sorumlusu Leyla Mumcu (43) hayatını kaybetti. Mumcu çiftinin oğullarını Amasya'daki birliğine teslim ettikten sonra dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Kaza, dün ilçenin Çavuşlu Beldesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun’dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Yılmaz Mumcu yönetimindeki 61 EL 784 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan R.E. idaresindeki 53 K 2434 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kaza üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Leyla Mumcu hayatını kaybetti, sürücü eşi Yılmaz Mumcu da yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Leyla Mumcu'nun, Ak Parti Trabzon teşkilatı üyesi ve mahalle sorumlusu olduğu, oğlu Serhat Mumcu'yu da vatani görevini yapacağı Amasya'daki birliğine teslim ettikten sonra Trabzon'a döndüğü öğrenildi.

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