Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Albay, araçta sıkışarak, yaralandı. Albay, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Başçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Albay'ın kullandığı 20 UD 351 plakalı otomobil, Hasan Umulan'ın kullandığı 07 VP 661 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Albay, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Albay ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunduğu öğrenilen Serkan Albay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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