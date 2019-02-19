Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya),() – KONYA’nın Karapınar ilçesinde önünde seyreden TIR´a arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaza, saat 21.00 sıralarında Karapınar-Ereğli Karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Serkan İşleker yönetimindeki 34 BKZ 453 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ömer Ayyıldız idaresindeki 42 L 3199 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Serkan İşleker sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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