Otomobil, taksiyle çarpışıp sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

Adana'da kavşakta taksi ile çarpışan otomobil, kontrolden çıkıp DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi ile Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Türeyici'nin kullandığı 01 EVH 76 plakalı otomobil, kavşakta Ufuk Erkek'in kontrolündeki 01 T 0543 taksi ile çarpışıp, kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bariyerleri yıktıktan sonra sulama kanalına uçtu. Otomobilin akıntıyla birlikte kanalında sürüklendiğini gören vatandaşlar, araçtaki iki kişiyi kurtarmak için suya atladı. Köprünün altında sıkışan otomobildeki Türeyici ile yolcu konumundaki Nurullah Gökgürler'i çıkartmak için zamanla yarışan vatandaşlar, yaşanan can pazarının sonunda iki kişiyi kurtarmayı başardı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Erkek ile sudan çıkartılan Türeyici ve Gökgürler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Sudan çıkartılan Nurullah Gökgürler'in ambulansa bindirilmesi

- Olay yerindeki ambulanslardan görüntü

- Olay yerine ambulans gelmesi

- Taksi şoförü Ufuk Erkek'in ambulansa bindirilmesi

- Kazada kullanılmaz hale gelen taksiden görüntü

- Suyun içinde kalan otomobilin yanan ışığından görüntü

- Yıkılan bariyerlerden görüntü

- Yerdeki otomobil parçalarından görüntü

- Kaza yerindeki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler