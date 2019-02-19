Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Berathan Cevahir (19) yaralandı, yanındaki Muhammed K. (20) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kayseri- Nevşehir yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Berathan Cevahir'in kullandığı 38 LL 023 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 38 VZ 083 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Berathan Cevahir ile otomobilde bulunan Muhammed K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Berathan Cevahir ise tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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