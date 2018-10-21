Otomobil park halindeki otomobile çarptı: 2'si bebek 5 yaralı

İZMİR'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 15:00 sıralarında Tire-İzmir Karayolu Yeniçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Rahmanlar Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Altıner (28) yönetimindeki 35 RLJ 05 plakalı otomobil, Tire'den İzmir istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan Hasan Kaderci'ye ait 35 AZ 5737 plakalı otomobile çarptı. Kazada aynı otomobilde bulunan Metin Altıner (28), Hatice Altıner (28), Yusuf Kerem Altıner (1), N.A. (40) ve 1 aylık M.E. isimli bebek yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Altıner'in hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.UCUZ ATLATTILARBu arada tarladan dönen ailenin park halindeki otomobillerine binmek üzere oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Hasan Kaderci, kızı Kardelen Kaderci'nin önden giderek otomobile bindiğini ve kazanın da o esnada meydana geldiğini, ancak kızının şans eseri yaralanmadığını söyledi.

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