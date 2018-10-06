Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı: 11 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE'de, kavşakta kontroldan çıkan otomobilin önce minibüse ardından da savrularak elektrikli bisiklete çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Metek TOKİ Konutları Kavşağı’nda meydana geldi. Yavuz Uzunyurt idaresindeki 06 BS 8021 plakalı otomobil kavşakta Süleyman Bozdağ idaresindeki minibüse ardından da Bülent Kızılcıoğlu idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle minibüsün altına savrulurken, kazayı yara almadan atlattı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan Sena Uzunyurt, Emine Yoldaş, İlknur Uzunyurt, Tuğba Nebioğlu, Nebahat Sevil Karadeniz, Sevdican Genç, Sevim Bozdağ, Zeynep Nebioğlu, Oktay Genç, Meral Esen ve Münevver Kızılcıoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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