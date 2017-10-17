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Otomobil kiralarken dikkatli olun !

Sahte şirket kurarak ve olmayan otomobilleri kiralayan dolandırıcılar topladıkları kapora ile 360 bin liralık vurgun yaptı. Polis'in yapmış olduğu operasyonda üçü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

17 Ekim 2017 Salı 12:55
Otomobil kiralarken dikkatli olun !

İstanbul'da polise şikayete gelen çok sayıda kişi internet üzerinden buldukları bir şirket tarafından dolandırıldıklarını belirtip ve şikayetçi olması üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin yapmış olduğu incelemelerde dolandırıcıların özellikle dini bayramlara özel kampanyalar düzenleyerek müşteri topladıkları ve kapora adı altında bin ile 4 bin lira arasında para topladıktan sonra ortadan kayboldukları öğrenildi.

"360 BİN LİRA PARA TOPLAMIŞLAR"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan incelemede dolandırıcıların kimlikleri tespit edildikten sonra operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu üçü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların araç kiralamak isteyen 180 kiiyi dolandırdıkları ve toplam 360 bin lira topladıkları tespit edildi. Operasyonda 2 tabanca, kelepçe, dolandırırken kullanılan 20 telefon ve 63 otomobil kiralama sözleşmesi ele geçirildi.

Dolandırıcıların elinde, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada dolandırıcıların otomobili olmadığı anlaşıldı. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen dolandırıcılar adliyeye sevk edildi.

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