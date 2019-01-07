Otomobil ile TIR, buzlanan yolda şarampole devrildi; polis memuru ağır yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKRASAY'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobil ile TIR, çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü polis memuru Hüseyin Deniz (26), ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Polis memuru Hüseyin Deniz, iddiaya göre, yönetimindeki 01 FAR 18 plakalı otomobille Süleyman Pektaş'ın (48) kullandığı 68 HZ 598 plakalı TIR'ı sollamak istedi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda Deniz'in kontrolünden çıkan otomobil, önce TIR'a ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu sırada Pektaş'ın da kontrolünden çıkan TIR ile otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Deniz, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Deniz, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinde yaralı çıkarıldı. Polis memuru Deniz, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin Deniz'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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