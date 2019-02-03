Otomobil ile süt kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, süt kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Abdullah Çelik (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ödemiş-Ovakent yolu Küçük Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ovakent'ten Ödemiş'e gelen Abdullah Çelik (53) yönetimindeki 35 KAZ 62 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faruk Y. (32) yönetimindeki süt kamyonu ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Abdullah Çelik'in hurda yığınına dönüşen araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI