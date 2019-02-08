Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kandıra Yolu Sucuali Sapağı Mevkii'nde meydana geldi. Ceyhun Çapar'ın kullandığı 34 PE 1066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İzmit yönüne giden Şaban Taşdemir'in kullandığı 41 P 5466 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan servis sürücüsü Şaban Taşdemir ile kapıların kilitli kalması nedeniyle mahsur kalan öğrencileri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürmek istedi. Ancak Çapar yolda hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Şaban Taşdemir ve 8 öğrenci de ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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