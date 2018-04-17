Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşen Kaplan yönetimindeki 48 FAM 69 plakalı otomobil ile Abdurrahman Çelikten yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çelikten yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çelikten acil serviste tedaviye alındı. Çelikten'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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